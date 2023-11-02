Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pasien Tak Terbuka, Dinkes Kota Bandung Kesulitan Lacak Sumber Penularan Cacar Monyet

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:42 WIB
Pasien Tak Terbuka, Dinkes Kota Bandung Kesulitan Lacak Sumber Penularan Cacar Monyet
Pasien tak terbuka, Dinkes Kota Bandung kesulitan lacak sumber cacar monyet. (Ist)
A
A
A

 

BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menyatakan, satu pasien positif cacar monyet atau monkeypox di Kota Bandung tidak ada kaitannya dengan pasien di Jakarta.

Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kota Bandung, Girindra Wardana mengatakan, hal itu berdasarkan keterangan pasien.

"Memang tidak ke Jakarta yang bersangkutan pernah ke Sukabumi. Ditanya ke Jakarta dijawabnya tidak, jadi tidak sampai ke sana selama 21 hari itu. Lebih banyak di rumah katanya gitu," ucap Girindra saat dikonfirmasi, Selasa (2/11/2023).

Girindra mengakui, pihaknya kesulitan melacak sumber penyakit cacar monyet yang menyerang seorang warga di Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul ini. Sebab, pasien tidak mau terbuka.

"Kami agak menemukan kesulitan karena yang bersangkutan tidak terbuka. Ketemu siapa saja gitu ya, selama 21 hari itu. Jadi ini sih masih terus didalemin ya. Posisi sekarang kan di ruang isolasi di RSHS," imbuhnya.

Girindra menjelaskan, pelacakan kontak erat pada tujuh orang keluarga pasien kini sudah dilakukan tim Dinkes Kota Bandung. Hasil dari pengetesan tujuh orang itu juga negatif cacar monyet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement