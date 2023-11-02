Pasien Tak Terbuka, Dinkes Kota Bandung Kesulitan Lacak Sumber Penularan Cacar Monyet

BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menyatakan, satu pasien positif cacar monyet atau monkeypox di Kota Bandung tidak ada kaitannya dengan pasien di Jakarta.

Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kota Bandung, Girindra Wardana mengatakan, hal itu berdasarkan keterangan pasien.

"Memang tidak ke Jakarta yang bersangkutan pernah ke Sukabumi. Ditanya ke Jakarta dijawabnya tidak, jadi tidak sampai ke sana selama 21 hari itu. Lebih banyak di rumah katanya gitu," ucap Girindra saat dikonfirmasi, Selasa (2/11/2023).

Girindra mengakui, pihaknya kesulitan melacak sumber penyakit cacar monyet yang menyerang seorang warga di Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul ini. Sebab, pasien tidak mau terbuka.

"Kami agak menemukan kesulitan karena yang bersangkutan tidak terbuka. Ketemu siapa saja gitu ya, selama 21 hari itu. Jadi ini sih masih terus didalemin ya. Posisi sekarang kan di ruang isolasi di RSHS," imbuhnya.

Girindra menjelaskan, pelacakan kontak erat pada tujuh orang keluarga pasien kini sudah dilakukan tim Dinkes Kota Bandung. Hasil dari pengetesan tujuh orang itu juga negatif cacar monyet.