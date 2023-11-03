Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Jejak Sejarah Mbah Priok

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |05:10 WIB
Kisah Jejak Sejarah Mbah Priok
Makam Mbah Priok di Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Dok Okezone)
JAKARTA - Makam Mbah Priok dikeramatkan oleh warga Jakarta Utara. Mbah Priok memiliki nama asli Al Imam Al`Arif Billah Sayyidina Al Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad Husain Ass Syafi'i Sunnira.

Melansir berbagai sumber, Habib Hasan dilahirkan di Palembang pada 1727. Pada 1756, Habib Hasan bersama Al Arif Billah Al Habib Ali Al Haddad pergi ke Pulau Jawa untuk menjalankan misi dakwah Islam.

Mereka berlayar menuju Batavia selama dua bulan. Dalam perjalanannya, Habib mendapatkan banyak rintangan, salah satunya dihadang armada Belanda dengan persenjataan lengkap. Tanpa peringatan, kapal Habib dibombardir meriam. Namun, tak satu pun yang mengenai kapal.

Lolos dari kejaran kapal Belanda, kapal Habib ditabrak ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut bersama gelombang. Yang tersisa hanya alat penanak nasi dan beberapa liter beras yang berserakan.

Selanjutnya, ombak lebih besar datang menghantam lebih keras sehingga kapal Habib terbalik. Dua ulama itu terseret ombak. Habib Hasan ditemukan warga dalam keadaan sudah meninggal. Sedangkan Habib Ali masih hidup.

Halaman:
1 2
      
