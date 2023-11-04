Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Negara Tetangga RI Ini Jadi Pendukung Setia Israel, Salah Satunya Singapura

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:33 WIB
3 Negara Tetangga RI Ini Jadi Pendukung Setia Israel, Salah Satunya Singapura
Perang Israel dan Hamas semakin memanas dan korban tewas terus bertambah (Foto: AFP)
A
A
A

JAKARTAPerang Hamas-Israel masih terus berkobar dan memakan korban jiwa yang sangat banyak. Informasi terakhir menyatakan 9.000 orang tewas akibat perang ini di Gaza.

Meski perang ini terbilang sangat dahsyat dan ada indikasi kejahatan perang, namun beberapa negara tercatat sebagai pendukung setia Israel. Terlebih negara-negara ini terbilang masih bertetangga dengan Indonesia.

Berikut 3 negara tetangga Indonesia yang mendukung Israel dilansir dari berbagai sumber:

1. Australia

Australia diketahui telah memberikan dukungannya pada Israel sejak negara Yahudi itu merdeka. Kala itu, kebanyakan warga Australia tidak menyadari betapa terisolasinya negara mereka secara diplomatis.

Menurut situs Jacobin, Australia secara global selalu memberikan dukungan yang konsisten terhadap Israel di forum-forum diplomatik seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bahkan Australia juga disebutkan sempat melindungi Israel dari pengawasan internasional atas pembunuhan dan pencederaan warga Palestina. Tidak hanya itu, Australia juga memberikan perlakuan khusus pada Israel dengan cara memberikan kebebasan dan perlindungan pada orang Yahudi di Australia agar tidak menghadapi konsekuensi hukum atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

2. Myanmar

Sejak awal, Israel dan Burma memiliki banyak kesamaan. Kedua negara memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948 setelah pemerintahan Inggris, dan bagi keduanya, kemerdekaan itu telah menciptakan banyak perselisihan.

Halaman:
1 2
      
