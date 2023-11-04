Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apa Perbedaan Gencatan Senjata dan Jeda Kemanusiaan yang Didengungkan Banyak Negara serta PBB di Gaza?

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |17:33 WIB
Apa Perbedaan Gencatan Senjata dan Jeda Kemanusiaan yang Didengungkan Banyak Negara serta PBB di Gaza?
Banyak negara dan PBB menyerukan jeda kemanusiaan dan gencatan senjata di perang Israel-Hamas yang telah menewaskan 9.000 orang lebih (Foto: AP)
A
A
A

GAZA - Beberapa negara, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menyerukan gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza.

Namun negara-negara termasuk Inggris, Amerika Serikat (AS), Kanada dan Uni Eropa (UE) tidak menyerukan gencatan senjata, dengan mengatakan hal itu akan menguntungkan Hamas. Hamas adalah organisasi teroris yang ditetapkan oleh AS dan beberapa pemerintah Barat.

AS kembali menolak seruan gencatan senjata pada minggu ini dan malah menyerukan jeda. Tapi apa bedanya?

Dibandingkan dengan gencatan senjata formal, jeda kemanusiaan cenderung berlangsung dalam jangka waktu singkat, terkadang hanya beberapa jam.

Dikutip BBC, menurut PBB, hal ini biasanya dilaksanakan semata-mata dengan tujuan memberikan dukungan kemanusiaan, bukan untuk mencapai solusi politik jangka panjang,

Sementara itu, gencatan senjata dimaksudkan untuk jangka panjang dan seringkali bertujuan untuk memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam dialog, termasuk kemungkinan mencapai penyelesaian politik permanen.

Seperti diketahui, Israel menolak seruan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken untuk melakukan “jeda kemanusiaan” di Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement