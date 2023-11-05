Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ketinggalan di Motor, HP Pengunjung Toko Langsung Ludes Disikat Maling

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |17:33 WIB
Ketinggalan di Motor, HP Pengunjung Toko Langsung Ludes Disikat Maling
A
A
A

SAMPANG - Seorang pengunjung toko di Sampang Madura diduga mengambil handpone milik pengunjung lain aksinya terekam CCTV.

Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan baju warna hijau memakai sarung dan masker.

Awalnya pelaku belanja seperti biasa namun saat keluar dari toko tersebut diduga langsung mengambil HP yang berada di kantong sepeda pengunjung lain dan pelaku langsung kabur dengan kendaraanya.

Bersarkan informasi yang berhasil dihimpun peristiwa itu terjadi di sebuah toko pembelajaan Kecamatan kedungdung, Sampang Madura. Minggu (5/11/2023) sekitar 6.30 Wib pagi

Handpone tersebut milik korban Mohammad Isa warga Desa Deleman Kecamatan Kedungdung, Sampang Madura.

Topik Artikel :
sampang pencurian
