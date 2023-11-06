Gelorakan Pola Hidup Sehat, Ganjar Muda Padjajaran Inisiatori Turnamen Mini Soccer

SUKABUMI - Sukarelawan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) menggelorakan pola hidup sehat dengan mengadakan program-program olahraga, bagi anak muda di beberapa wilayah Jawa Barat.

Kali ini, sukarelawan Ganjar Pranowo itu menggelar Turnamen Mini Soccer di Lapangan Mini Soccer, Jalan Tangki-Agrabinta, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jabar, pada Minggu 5 November 2023. Dalam Turnamen Mini Soccer ini, ada sekitar 15 tim yang bertanding.

BACA JUGA: Ganjar Dorong UU Pesantren Segera Dilaksanakan

Koordinator Daerah (Korda) GMP Sukabumi, Muhamad Yahya Rahman mengatakan, pihaknya mengajak ratusan anak muda Kota Sukabumi untuk menggelorakan pola hidup sehat.

"Kegiatan hari ini kami merangkul semua anak muda di Sukabumi. Alhamdulillah anak muda di setiap kecamatan di Sukabumi ikut," kata Yahya dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Ia pun berharap milenial di kota ini makin termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat dengan terus berolahraga.

"Harapannya, para kaum pemuda di Sukabumi untuk tergerak dan termotivasi untuk terus berolahraga dan menjaga kesehatan," ucapnya.