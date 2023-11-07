Mengenal Haji Halim, Konglomerat Palembang yang Ditemui Ganjar Pranowo Capres 2024

JAKARTA - Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo, menjalani silaturahmi berharga dengan tokoh masyarakat dan agama di Sumatera Selatan. Pertemuan ini berlangsung di kediaman KMS (Kemas) H. Abdul Halim Ali, yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Halim atau H. Alim. Graha Dakwah Al-Halim di Jl. Dr. M. Isa, Palembang, Sumatera Selatan, menjadi saksi pertemuan ini pada Minggu, 5 November 2023.

Kedatangan Ganjar disambut dengan hangat oleh Haji Halim, seorang pengusaha dan tokoh agama yang terkenal di Palembang. Bahkan, dalam pertemuan ini, Haji Halim juga memberikan Ganjar sorban sebagai tanda penghargaan dan persahabatan.

Dalam dialog yang berlangsung, Ganjar Pranowo dan Haji Halim membahas beragam isu penting. Mereka mengulas tentang permasalahan tanah milik warga yang diserobot oleh pihak tidak bertanggungjawab, kepastian hukum untuk pengusaha, dan perlindungan bagi para pekerja. Ganjar Pranowo sangat mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Haji Halim.

Ganjar Pranowo, jika terpilih sebagai Presiden periode 2024-2029, berkomitmen untuk mengembalikan tanah milik rakyat yang telah dirampas oleh pihak yang tidak berhak. Dia juga berbicara tentang pentingnya menjaga harga produk pertanian, seperti karet dan sawit, untuk kesejahteraan petani. Ganjar menegaskan bahwa ini adalah kewajiban pemerintah untuk mengikhtiarkan hal tersebut.

Tentang pertemuan ini, Ganjar Pranowo mengungkapkan, "Tadi Pak Haji cerita banyak sekali tentang harga karet, harga sawit, tentang hak-hak tanah, tentang para pekerja yang butuh perlindungan, sehingga mereka tetap bisa bekerja. Saya kira sebuah cita-cita luhur tidak hanya sekedar usaha tapi menciptakan lapangan pekerjaan."

Haji Halim, selain sebagai pengusaha yang peduli dengan perkembangan Palembang, juga dikenal sebagai sosok agamis dan rendah hati. Pertemuan ini tidak hanya berbicara tentang kepentingan politik, tetapi juga mencerminkan semangat dialog antara calon presiden dan tokoh masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia.

Dalam kaitannya dengan visi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, pertemuan ini menegaskan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu semua adalah langkah penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Profil Haji Halim, Konglomerat Palembang yang Ditemui Ganjar Pranowo

Haji Halim, seorang tokoh terkemuka dan pengusaha sukses yang dikenal sebagai orang terkaya di Sumsel, memiliki perjalanan inspiratif dalam dunia bisnis. KMS H Halim, yang juga dikenal dengan nama H Alim, memiliki beragam perusahaan besar di Sumsel, terutama di sektor perkebunan, termasuk kelapa sawit dan karet, serta bisnis pertambangan batubara yang semakin meluas.

Usianya yang kini sudah 84 tahun tidak mengurangi semangatnya untuk terus berkontribusi di dunia bisnis dan berbagai kegiatan sosial. Dikenal sebagai sosok dermawan, Haji Halim juga mengelola sejumlah lembaga pendidikan dan kegiatan keagamaan di lahan seluas 2,5 hektare miliknya.