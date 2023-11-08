DPW Partai Perindo Bali Gencar Sosialisasikan Ganjar-Mahfud ke Masyarakat

DENPASAR - Ketua DPW Partai Perindo Bali, Komang Purnama, terus menyosialisasikan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ke masyarakat demi memenangi Pilpres 2024. Selain itu, ia juga terus menyemangati para relawan Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Ia mengatakan hal itu saat perayaan Hari Sumpah Pemuda di kawasan Pantai Sanur/Segara, Denpasar, Sabtu (28/10/2023).

"Partai Perindo diundang oleh tim DGP ke 8 untuk memberikan semangat dan support kepada tim relawan yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini juga sebagai sosialisasi ke pada masyarakat agar tercapai tujuan seluruh partai pengusung," ucapnya.

Sejumlah relawan Ganjar Pranowo dari berbagai daerah hadir meramaikan perayaan Hari Sumpah Pemuda ini. Pemuda saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Karena itu, semangat dan kerja keras para pemuda sangat diperlukan untuk menjaga persatuan, kerukunan, dan saling bahu-membahu demi mencapai tujuan bersama. Partai Perindo, salah satu partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini memberikan dukungan dan motivasi kepada para relawan.