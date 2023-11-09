Angin Kencang Rusak Belasan Bangunan dan Tumbangkan Satu Pohon di Malang

MALANG - Hujan disertai angin kencang yang menerjang wilayah Karangploso, Malang dan sekitarnya membuat sejumlah bangunan rusak. Kerusakan terjadi di 19 bangunan terdiri dari rumah, tempat usaha, dan kandang ternak warga. Angin kencang juga dilaporkan membuat pohon di kawasan Karangploso, Kabupaten Malang tumbang, pada Kamis siang hingga sore (9/11/2023).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Malang Sadono Irawan membenarkan adanya informasi angin kencang yang membuat beberapa bangunan dan pohon roboh. Peristiwa ini terjadi pada Kamis sore (11/2023) sore saat hujan deras.

"Di Dusun Jambon, Desa Bocek, Karangploso 13 rumah rusak, enam tempat usaha dan kandang juga terkena dampak hujan disertai angin kencang sekitar pukul 13.30 WIB," ucap Sadono Irawan, saat dikonfirmasi pada Kamis petang (9/11/2023).

Sadono menambahkan, data yang diterima dari tim di lapangan hingga pukul 18.10 WIB, tiga bangunan rumah di RT 1 Dusun Jambon, Desa Bocek, rusak sedang, karene atap rumah yang tertiup angin kencang, termasuk di antaranya merupakan kandang ayam milik Abdul Rokip di RT 6 RW 1 dan bangunan pabrik tahu rumahan milik Sulaiman di RT 1 RW 1.