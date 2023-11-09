Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Angin Kencang Rusak Belasan Bangunan dan Tumbangkan Satu Pohon di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |19:50 WIB
Angin Kencang Rusak Belasan Bangunan dan Tumbangkan Satu Pohon di Malang
Angin kencang di Malang (Foto: BPBD)
A
A
A

MALANG - Hujan disertai angin kencang yang menerjang wilayah Karangploso, Malang dan sekitarnya membuat sejumlah bangunan rusak. Kerusakan terjadi di 19 bangunan terdiri dari rumah, tempat usaha, dan kandang ternak warga. Angin kencang juga dilaporkan membuat pohon di kawasan Karangploso, Kabupaten Malang tumbang, pada Kamis siang hingga sore (9/11/2023).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Malang Sadono Irawan membenarkan adanya informasi angin kencang yang membuat beberapa bangunan dan pohon roboh. Peristiwa ini terjadi pada Kamis sore (11/2023) sore saat hujan deras.

"Di Dusun Jambon, Desa Bocek, Karangploso 13 rumah rusak, enam tempat usaha dan kandang juga terkena dampak hujan disertai angin kencang sekitar pukul 13.30 WIB," ucap Sadono Irawan, saat dikonfirmasi pada Kamis petang (9/11/2023).

Sadono menambahkan, data yang diterima dari tim di lapangan hingga pukul 18.10 WIB, tiga bangunan rumah di RT 1 Dusun Jambon, Desa Bocek, rusak sedang, karene atap rumah yang tertiup angin kencang, termasuk di antaranya merupakan kandang ayam milik Abdul Rokip di RT 6 RW 1 dan bangunan pabrik tahu rumahan milik Sulaiman di RT 1 RW 1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982/hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement