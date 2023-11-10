Advertisement
HOME NEWS NEWS

Susaningtyas Hadiri Sarasehan Bersama Warga Magelang, Dorong Pengembangan TPQ

Didik Dono , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |03:34 WIB
Susaningtyas Hadiri Sarasehan Bersama Warga Magelang, Dorong Pengembangan TPQ
Susaningtyas Kertopati (Foto : iNews)
A
A
A

 

MAGELANG - Partai Perindo terus berusaha mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Termasuk di Magelang, Jawa Tengah, yang dilakukan Katua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga Bacaleg DPR RI, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati dengan menghadiri sarasehan dengan warga Magelang, Kamis 9 November 2023, sore.

Dalam kesempatannya, Susaningtyas berharap warga yang mayoritas petani salak semakin maju dan sejahtera dan mendorong pengembangan pendidikan mengaji anak-anak agar terwujud masyarakat Islami.

Perempuan yang karib disama Nuning itu merupakan Caleg Partai Perindo Dapil Jateng 6. Kedatangannya disambut antusias warga di dusun Wonosari, Desa Jerukagung, Kecamatan Srumbung, Magelang, Jawa Tengah.

Sarasehan dilakukan di TPQ Al Mukminun yang merupakan rumah milik warga yang juga sering digunakan sebagai tempat pengajian Al Quran.

"Perindo men-support kegiatan belajar mengaji untuk anak-anak ini, agar bisa terus berjalan dengan baik," ujar Nuning.

Nuning ikut mendorong kegiatan mengaji dan belajar Al Quran bagi anak-anak agar terwujud masyarakat yang Islami serta berharap kehidupan petani salak di desa jerukagung semakin maju dan sejahtera.

Nuning menjadi pun berbagi kiat dan memberi semangat warga yang mayoritas petani salak tersebut.

Halaman:
1 2
      
