10 November Ditetapkan Jadi Hari Pahlawan Nasional, Begini Sejarah Singkatnya

JAKARTA - Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Bagaimana sejarah 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional?

Berikut sejarah singkatnya, sebagaimana dilansir dari arsip pemberitaan Okezone, Jumat (10/11/2023).

Presiden Soekarno menetapkan Hari Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 316 Tahun 1959 pada 16 Desember 1959.

Peringatan Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang sejarah pertempuran 10 November 1945 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur.

Saat itu, para tentara dan milisi Indonesia yang pro terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia gagah berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda.