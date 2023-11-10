Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Viral Mahasiswa UNY Dituduh Lecehkan Maba, Begini Reaksi Kampus

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:29 WIB
Viral Mahasiswa UNY Dituduh Lecehkan Maba, Begini Reaksi Kampus
Viral oknum anggota BEM FMIPA UNY lecehkan Maba (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

YOGYAKARTA - Sebuah postingan di media sosial (medsos) menyebutkan tindakan pelecehan yang dilakukan oknum mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) viral setelah diunggah akun X @UNYmfs.

Tuduhan itu ditujukan kepada mahasiswa berinisial MF anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Postingan yang disertai dengan bukti potongan percakapan pesan singkat yang diduga antara korban dan MF itu diunggah oleh akun @UNYmfs, Kamis (09/11/2023).

Dalam keterangannya, korban mengaku telah dilecehkan sejak Okotober lalu. “Aku ga nyangka kuliah di /uny malah direndahin kaya gini… Jadi aku maba dan kenalan sama kating ini dari bulan Februari, waktu itu kenal karena acara fakultas. Kukira dia baik, ternyata dia cab*l, aku udah dilecehin sama dia dari Oktober, sampe sekarang,” tulis pengirim dalam akun tersebut dikutip, Jumat (10/11/2023).

“Awalnya gaberani speak karena diancam, aku pernah dilukai berkali kali sama dia karena ngelawan. Cuma sekarang aku muak dan luapin semuanya. Pengen bunuh diri rasanya karena hidupku kayak gini, dilecehin di kampus baru… Plis help me… aku gaberani spill nama pelaku, tapi Aku hafal nim nya,” sambungnya.

Sontak, unggahan itu pun langsung mendapat tanggapan netizen di kolom komentar. Tak sedikit yang menyayangkan tindakan tersebut dan meminta pihak kampus segera mengusut serta memberikan perlindungan terhadap korban.

“Wah serem sih ini sampe udaada niat bundir gitu, yang Jogja kasi pendampingan dong biar ngga diintimidasi,” tulis akun @iam.

“Bener, pihak fakultas harus bisa kasih pendampingan ke sendernya dan kalo bisa jauhin dulu sendernya dari jangkauan si pelaku supaya ga terjadi hal hal yang ga diinginkan,” timpal akun @namaku dino.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183759/viral-2cMq_large.jpg
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement