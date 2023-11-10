Viral Mahasiswa UNY Dituduh Lecehkan Maba, Begini Reaksi Kampus

YOGYAKARTA - Sebuah postingan di media sosial (medsos) menyebutkan tindakan pelecehan yang dilakukan oknum mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) viral setelah diunggah akun X @UNYmfs.

Tuduhan itu ditujukan kepada mahasiswa berinisial MF anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Postingan yang disertai dengan bukti potongan percakapan pesan singkat yang diduga antara korban dan MF itu diunggah oleh akun @UNYmfs, Kamis (09/11/2023).

Dalam keterangannya, korban mengaku telah dilecehkan sejak Okotober lalu. “Aku ga nyangka kuliah di /uny malah direndahin kaya gini… Jadi aku maba dan kenalan sama kating ini dari bulan Februari, waktu itu kenal karena acara fakultas. Kukira dia baik, ternyata dia cab*l, aku udah dilecehin sama dia dari Oktober, sampe sekarang,” tulis pengirim dalam akun tersebut dikutip, Jumat (10/11/2023).

“Awalnya gaberani speak karena diancam, aku pernah dilukai berkali kali sama dia karena ngelawan. Cuma sekarang aku muak dan luapin semuanya. Pengen bunuh diri rasanya karena hidupku kayak gini, dilecehin di kampus baru… Plis help me… aku gaberani spill nama pelaku, tapi Aku hafal nim nya,” sambungnya.

Sontak, unggahan itu pun langsung mendapat tanggapan netizen di kolom komentar. Tak sedikit yang menyayangkan tindakan tersebut dan meminta pihak kampus segera mengusut serta memberikan perlindungan terhadap korban.

“Wah serem sih ini sampe udaada niat bundir gitu, yang Jogja kasi pendampingan dong biar ngga diintimidasi,” tulis akun @iam.

“Bener, pihak fakultas harus bisa kasih pendampingan ke sendernya dan kalo bisa jauhin dulu sendernya dari jangkauan si pelaku supaya ga terjadi hal hal yang ga diinginkan,” timpal akun @namaku dino.