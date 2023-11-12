Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tempat Pemilahan Sampah Cibiru Wetan Kabupaten Bandung Terbakar

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |14:29 WIB
Tempat Pemilahan Sampah Cibiru Wetan Kabupaten Bandung Terbakar
TPS Cibiru Wetan kebakaran/Foto: Ist
A
A
A

 

CILEUNYI - Tempat Pemilahan Sampah di RW 05 Jadaria Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, terbakar, Minggu (12/11/2023) siang.

Api menghanguskan bangunan tempat pemilahan sampah yang ada di lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Api berhasil dipadamkan oleh warga sekitar.

 BACA JUGA:

Menurut Ketua RW 05 Jadaria Deden S Kahfi, kebakaran terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Saat itu, api tiba-tiba menyala dari tempat pemilahan sampah.

"Gak tau dari mana sumbernya, tiba-tiba api menyala. Mungkin dari puntung rokok. Kemudian, api membakar pemilahan sampah," kata Deden saat dihubungi, Minggu (12/11/2023).

Deden mengatakan, api sempat membakar rongsokan dan bangunan pemilahan sampah. Beruntung, kata dia, api berhasil dipadamkan.

"Pas kejadian ada beberapa warga. Api berhasil dipadamkan, jam 12-an juga api sudah padam," ujar Deden.

