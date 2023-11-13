Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Kota India Masuk Daftar Paling Tercemar Setelah Festival Diwali, Delhi Diselimuti Kabut Beracun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |16:47 WIB
3 Kota India Masuk Daftar Paling Tercemar Setelah Festival Diwali, Delhi Diselimuti Kabut Beracun
Seekor anjing terlihat di jalanan yang tertutup kabut asap di New Delhi, India, 13 November 2023. (Foto: Reuters)
NEW DELHI - Dua kota di India bergabung dengan New Delhi untuk menjadi salah satu dari 10 kota dengan polusi terburuk di dunia pada Senin, (13/11/2023) pagi, dengan asap tebal menyelimuti udara sehari setelah orang-orang melepaskan petasan saat Diwali - festival cahaya tahunan Hindu. 

Ibu kota New Delhi, seperti yang sering terjadi, menempati posisi teratas. Kota ini memiliki angka indeks kualitas udara (AQI) sebesar 420, menjadikannya kategori 'berbahaya', menurut kelompok Swiss IQAir.

Namun peringkat 10 besar juga diikuti oleh Kolkata di timur India, yang berada di peringkat keempat dengan AQI 196, sedangkan ibu kota keuangan Mumbai berada di peringkat kedelapan dengan AQI 163.

Tingkat AQI 400-500 berdampak pada orang sehat dan berbahaya bagi mereka yang mengidap penyakit, sedangkan tingkat 150-200 membawa ketidaknyamanan bagi penderita asma, paru-paru, dan jantung. Level 0-50 dianggap baik.

Lapisan kabut tebal mulai beredar di New Delhi sejak Minggu, (12/11/2023) malam, menyebabkan AQI-nya mencapai angka 680 yang mengkhawatirkan setelah tengah malam.

