Wujudkan Kedaulatan Air, Kementerian PUPR Garap Puluhan Bendungan

Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mewujudkan kedaulatan air melalui pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan merupakan salah satu infrastruktur yang dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN) oleh Pemerintah.

Hingga kini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus mempercepat penyelesaian pembangunan bendungan di seluruh Indonesia. Tercatat, dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, KementeriaN PUPR telah berhasil menyelesaikan pembangunan 38 bendungan dan 23 bendungan dalam tahap penyelesaian hingga 2025.

Bendungan berfungsi tidak sekadar sebagai bangunan penampung air, lebih dari itu bendungan memiliki banyak fungsi lainnya antara lain sebagai bangunan konservasi air, penyedia air baku, irigasi persawahan, pembangkit listrik, pengendali banjir, hingga pariwisata.

BACA JUGA:

Pertemuan Bilateral Dengan Delegasi World Bank, Menteri Basuki Bahas Infrastruktur Sanitasi dan Air BersihPertama, bendungan bermanfaat sebagai konservasi air dengan menahan air lebih lama di darat sebelum mengalir kembali ke laut sehingga memberikan waktu untuk meresap dan memberikan kontribusi terhadap pengisian kembali air tanah. Kedua, sebagai penyedia bahan baku air minum baik daerah perkotaan hingga pedesaan sehingga akses air bersih dapat tetap terjaga. Ketiga, irigasi persawahan terutama pada musim kemarau dimana air yang tertampung dimanfaatkan untuk irigasi lahan pertanian.

Manfaat yang keempat yaitu sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Dari 187 bendungan yang telah terbangun pada tahun 2015, 23 bendungan digunakan sebagai PLTA dengan total kapasitas 507.264 MW. Bendungan tersebut antara lain Bendungan Batutegi (28 MW), Jatiluhur (150 MW), dan Bili-Bili (20,1 MW). Sedangkan dari 61 bendungan yang dibangun pada tahun 2015 hingga 2024, terdapat 43 bendungan yang berpotensi memiliki tenaga listrik dengan total kapasitas 258,16 MW, antara lain Bendungan Way Sekampung (5,40 MW), Jatigede (110 MW) dan Leuwikeris (20 MW).

Manfaat berikutnya dari bendungan ialah sebagai pengendali banjir. Bendungan dapat mengurangi risiko banjir yang dapat merusak ekosistem, mengancam keselamatan manusia, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

Terakhir, bendungan juga berfungsi sebagai sarana pariwisata dan edukasi air yang dapat menumbuhkan dan mendorong perkembangan ekonomi lokal.

Ke depannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap infrastruktur bendungan dapat terus memberikan dampak positif terhadap seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu Basuki berpesan agar kita semua dapat menjaga dan melestarikan bendungan yang telah dibangun.

"Agar bendungan bisa terus berfungsi untuk keberlanjutan sumber daya air bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Bendungan yang Telah Diresmikan 2015-2023

1. Bendungan Rajui (Aceh)

2. Bendungan Jatigede (Jawa Barat)

3. Bendungan Bajulmati (Jawa Timur)

4. Bendungan Nipah (Jawa Timur)

5. Bendungan Titab (Bali)

6. Bendungan Payaseunara (Aceh)

7. Bendungan Teritip (Kalimantan Timur)

8.Bendungan Raknamo (NTT)

9. Bendungan Tanju (NTB)