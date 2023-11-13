Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gubernur Sugianto Gelar Rakor dalam Rangka Percepatan Batas Desa di Provinsi Kalteng

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |18:09 WIB
Gubernur Sugianto Gelar Rakor dalam Rangka Percepatan Batas Desa di Provinsi Kalteng
Foto: Dok Pemprov Kalteng
A
A
A

Palangka Raya – Dalam rangka percepatan penyelesaian batas Desa di Provinsi Kalteng, Pemprov. Kalteng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalteng dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (13/11/2023). Rakor yang mengusung tema “Komitmen Percepatan Penyelesaian Batas Desa” ini dibuka oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran. 

Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, berdasarkan data per Oktober 2023, segmen batas Desa di Kalteng masih minim. Kabupaten yang telah mengesahkan penegasan batas Desa melalui Peraturan Bupati hanya ada delapan Desa dari total 1.432 desa, atau hanya sekitar 4 persen.

“Saya meminta perhatian serius dan komitmen kita semua, untuk bersama-sama melakukan upaya percepatan penyelesaian batas Desa di Kalimantan Tengah,” ujar Gubernur.

Sebagai pedoman untuk membantu melaksanakan kegiatan terkait proses pengusulan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah Kalteng, Gubernur Sugianto Sabran telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. 

“Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sudah menetapkan sebanyak 26 komunitas Masyarakat Hukum Adat. Persoalan pengakuan MHA ini jelas memerlukan sinergi seluruh stakeholders, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan elemen masyarakat,” katanya

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3186041//menbud_fadli_zon_tinjau_renovasi_museum_provinsi_sulawesi_utara-D2bT_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Tinjau Renovasi Museum Provinsi Sulawesi Utara, Hadirkan Ruang Budaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/11/3186030//birthday_sale-hxwq_large.jpeg
Rayakan Satu Dekade, Shopee Hadirkan Kemeriahan Spesial 12.12 Birthday Sale bersama Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/391/3185745//soundrenaline_bandung-by6C_large.jpg
Soundrenaline Sana-Sini Hadirkan Pengalaman Musik dan Seni di Pusat Kota Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3185964//asean_coci-y8ha_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Sambut Delegasi ASEAN Committee on Culture and Information
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/11/3185841//ilustrasi_pembayaran_bea_balik_nama_kendaraan_bermotor-sEpm_large.jpg
Bukan Sekadar Ganti Nama, BBNKB Adalah Kontribusi Warga Membangun Ibu Kota!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185906//menbud_fadli_zon_umumkan_pemenang_sayembara_masterplan_museum_majapahit-rFsm_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Umumkan Pemenang Sayembara Masterplan Museum Majapahit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement