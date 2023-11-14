Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Eropa Buka Pusat Pelatihan Jet Tempur F-16 untuk Pilot Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:44 WIB
Eropa Buka Pusat Pelatihan Jet Tempur F-16 untuk Pilot Ukraina
Foto: Reuters.
A
A
A

BUKARES - Pusat pelatihan Eropa untuk melatih pilot Ukraina cara mengoperasikan pesawat tempur F-16 secara resmi dibuka pada Senin, (13/11/2023) di Rumania.

“Pusat ini akan menjadi pusat pelatihan pilot F-16 internasional dan akan memfasilitasi peningkatan interoperabilitas antar sekutu,” kata Kementerian Pertahanan Rumania sebagaimana dilansir Politico. Pusat pelatihan itu diresmikan oleh Menteri Pertahanan Rumania Angel Tîlvăr dan mitranya dari Belanda Kajsa Ollongren di sebuah pangkalan udara di sebelah timur Bukares.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pusat pelatihan tersebut merupakan “kontribusi praktis yang signifikan bagi koalisi penerbangan kami.”

Kyiv telah lama berargumentasi bahwa pihaknya memerlukan jet tempur untuk mencapai kemajuan militer yang signifikan melawan Rusia, yang melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Denmark, Belanda, Norwegia, dan Belgia telah mengumumkan bahwa mereka bersedia memberikan F-16 buatan Amerika Serikat (AS) ke Kyiv.

Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen mengatakan pada Oktober bahwa jet pertama akan dikirim pada April 2024. Belgia berjanji untuk mengirimkan pesawat tempur tersebut pada tahun 2025, selama pemerintah berikutnya menyetujuinya setelah pemilu tahun depan.

Pekan lalu, lima F-16 Belanda tiba di pusat pelatihan di Rumania. Secara keseluruhan, pemerintah Belanda akan menyediakan antara 12 dan 18 pesawat untuk pelatihan.

“Pusat pelatihan di Rumania pertama-tama akan menggunakan pesawat tersebut untuk memberikan kursus penyegaran bagi instruktur F-16 yang disewa, setelah itu pelatihan akan diberikan kepada pilot Rumania dan Ukraina. Pesawat tersebut hanya akan diterbangkan di wilayah udara NATO,” kata pemerintah Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement