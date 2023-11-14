Eropa Buka Pusat Pelatihan Jet Tempur F-16 untuk Pilot Ukraina

BUKARES - Pusat pelatihan Eropa untuk melatih pilot Ukraina cara mengoperasikan pesawat tempur F-16 secara resmi dibuka pada Senin, (13/11/2023) di Rumania.

“Pusat ini akan menjadi pusat pelatihan pilot F-16 internasional dan akan memfasilitasi peningkatan interoperabilitas antar sekutu,” kata Kementerian Pertahanan Rumania sebagaimana dilansir Politico. Pusat pelatihan itu diresmikan oleh Menteri Pertahanan Rumania Angel Tîlvăr dan mitranya dari Belanda Kajsa Ollongren di sebuah pangkalan udara di sebelah timur Bukares.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pusat pelatihan tersebut merupakan “kontribusi praktis yang signifikan bagi koalisi penerbangan kami.”

Kyiv telah lama berargumentasi bahwa pihaknya memerlukan jet tempur untuk mencapai kemajuan militer yang signifikan melawan Rusia, yang melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Denmark, Belanda, Norwegia, dan Belgia telah mengumumkan bahwa mereka bersedia memberikan F-16 buatan Amerika Serikat (AS) ke Kyiv.

Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen mengatakan pada Oktober bahwa jet pertama akan dikirim pada April 2024. Belgia berjanji untuk mengirimkan pesawat tempur tersebut pada tahun 2025, selama pemerintah berikutnya menyetujuinya setelah pemilu tahun depan.

Pekan lalu, lima F-16 Belanda tiba di pusat pelatihan di Rumania. Secara keseluruhan, pemerintah Belanda akan menyediakan antara 12 dan 18 pesawat untuk pelatihan.

“Pusat pelatihan di Rumania pertama-tama akan menggunakan pesawat tersebut untuk memberikan kursus penyegaran bagi instruktur F-16 yang disewa, setelah itu pelatihan akan diberikan kepada pilot Rumania dan Ukraina. Pesawat tersebut hanya akan diterbangkan di wilayah udara NATO,” kata pemerintah Belanda.