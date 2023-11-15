Korut Kembangkan dan Uji Coba Rudal Balistik Baru Berbahan Bakar Padat

MOSKOW - Korea Utara telah mengembangkan dan menguji coba mesin bahan bakar padat berkekuatan tinggi tipe baru untuk rudal balistik jarak menengah (IRBM), kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA melaporkan pada Rabu, (15/11/2023).

Uji coba darat pertama mesin tahap pertama dan kedua diadakan masing-masing pada 11 dan 14 November, kata laporan itu. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi spesifikasi teknis mesin IRBM baru, media melaporkan, menambahkan bahwa pengujian tersebut "sangat berhasil" dan "keandalan dan stabilitas" mesin serta teknologi manufaktur telah diverifikasi.

Biro Rudal Umum Korea Utara sangat mementingkan pengembangan IRBM jenis baru, percaya bahwa uji coba terbaru adalah "proses penting untuk lebih meningkatkan kemampuan ofensif strategis" angkatan bersenjata Korea Utara dengan latar belakang lingkungan keamanan yang tidak stabil dan “situasi militer di masa depan” di wilayah tersebut, kata laporan itu, sebagaimana dilansir Sputnik.

Korea Utara “sekali lagi telah mengembangkan mesin berbahan bakar padat berkekuatan tinggi tipe baru untuk rudal balistik menengah, yang memiliki kepentingan strategis yang penting,” lapor Kantor Berita Pusat resmi Korea Pyongyang, menambahkan bahwa uji coba tersebut “memberikan jaminan yang pasti untuk percepatan yang andal. pengembangan sistem IRBM tipe baru."

Pada April, Pyongyang mengumumkan keberhasilan uji coba rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat pertamanya – “Hwasong-18”, dan menyebut uji coba tersebut sebagai terobosan penting dalam pengembangan kemampuan kebuntuan nuklir negara tersebut.

(Rahman Asmardika)