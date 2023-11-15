Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemprov Jabar Rilis 18 Nama Calon Pj di Enam Kabupaten Kota, Ini Daftarnya

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:41 WIB
Pemprov Jabar Rilis 18 Nama Calon Pj di Enam Kabupaten Kota, Ini Daftarnya
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin telah mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi Pj Kepala Daerah di enam kabupaten/kota yang akan segera berakhir masa jabatannya.

Adapun keenam daerah tersebut di antaranya Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Subang.

Bey mengatakan, pengusulan nama Pj Kepala Daerah ini dilakukan bersamaan dengan DPRD di enam kabupaten/kota. Artinya, legislator di masing-masing daerah punya kewenangan untuk mengusulkan nama-nama yang kompeten pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Memang kami mengusulkan tetapi dari DPRD juga dan ada juga dari Kemendagri. Jadi pengusulan itu ada 3 pengusulan, dari kami Pemprov, DPRD kota kabupaten, dan nanti dari Kemendagri," ucap Bey, Rabu (15/11/2023).

Bey mengungkapkan, baik pemprov maupun DPRD hanya bisa mengusulkan tiga nama untuk Pj Kepala Daerah. Nantinya, semua usulan itu akan diseleksi menjadi tiga besar.

"Kemudian disaring jadi 3 besar dan kemudian di bapak presiden keputusannya," ungkapnya.

Jawa Barat Pemprov Jabar
