Jurus Caleg DPR Partai Perindo Atasi Masalah Pengangguran di Jabar

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) Partai Perindo, Ella Nurlaela Tubagoes menyampaikan, masalah pengangguran di daerah pemilihannya (dapil) masih menjadi pekerjaan rumah. Ella berkomitmen untuk mengentaskan masalah tersebut.

"Saya akan memberikan pendampingan, memberikan mereka edukasi bahwa pendidikan itu nomor satu. Karena kualifikasi (tenaga kerja) sangat mempengaruhi di dunia kerja," kata Ella dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Kamis (16/11/2023).

Menurut Ella, masalah pengangguran yang paling utama yakni kurang tersedianya lapangan pekerjaan. "Sementara tenaga kerjanya setiap tahun selalu meningkat. Jadi tidak imbang," lanjut dia.

Tak hanya itu, Ella juga melihat peluang bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di dapilnya memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan. UMKM disebutnya bisa dikerjakan di dalam rumah dan tidak membutuhkan banyak pegawai.

"Untuk UMKM itu tidak hanya di satu daerah, satu keluarga juga bisa (mengerjakan). Karena bisa sambil jualan online. Jadi sebetulnya bisa. Tergantung masyarakatnya mau atau tidak. Bagi masyarakat yang mau, nanti kita dorong, kita beri intensif, edukasi manajemannya dan lain-lain," ujarnya.

Apalagi, menurut Ella, adanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menjadi target para investor untuk melihat potensi usaha di dapilnya. Sebab, jalur lintas kereta tersebut melewati titik-titik di dapilnya.

"Pemerintah juga bisa konsen ke situ. Menyiapkan infratruktur yang luar biasa. Kereta cepat itu melewati daerah tersebut," tuturnya.