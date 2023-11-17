Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gelar Halaqoh Kebangsaan, Ulama Jawa Barat Sepakat Dukung Ganjar-Mahfud

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:21 WIB
Gelar Halaqoh Kebangsaan, Ulama Jawa Barat Sepakat Dukung Ganjar-Mahfud
Ulama dan Kiai Sepakat Dukung Ganjar/ist
GARUT – Berbagai ulama dan pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) memberi dukungannya ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Kesepakatan dari para ulama yang tergabung dalam Jaringan Ahlussunah Wal Jamaah Indonesia itu, diambil usai mengikuti kegiatan halaqoh kebangsaan di Ponpes Al-Kamilah di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pengasuh Ponpes Al-Kamilah, Aceng Ahmad Jalaludin mengatakan, halaqoh kebangsaan digelar sebagai ruang diskusi untuk menentukan sosok presiden dan wapres yang paling ideal memimpin bangsa.

"Alhamdulillah berkat diskusi di halaqoh ini kita bisa menentukan bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa kita jadikan rujukan untuk memimpin Indonesia di tahun 2024," kata Aceng pada Jumat (17/11/2023).

Halaqoh ini menjadi diskusi untuk menentukan arah dukungan sejumlah ulama dan kiai di Garut dan Tasikmalaya. Berbagai unsur dipertimbangkan dalam diskusi tersebut.

Ulama dan kiai ini meyakini bahwa figur yang mereka dukung harus dapat menegakan hukum tanpa pandang bulu. Pemilihan presiden dan wakil presiden juga harus dilihat bukan sebagai perebutan kekuasaan semata, namun kontestasi masa depan bangsa dan negara

Aceng menjelaskan, salah satu alasa pihaknya memilih Ganjar adalah karena kedekatannya dengan masyarakat. Ganjar, disebutnya tidak pernah membuat sekat dengan masyarakat.

"Pak Ganjar Pranowo itu sangat dekat dengan masyarakat dan berintegritas. Beliau dengan masyarakat itu tidak ada jarak," ujarnya.

Figur Ganjar yang juga dikenal dengan dengan kalangan ulama dan santri juga diharapkan Aceng bisa membawa kesejahteraan pada ponpes-ponpes yang ada di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, dia meyakini, Ganjar-Mahfud dapat meningkatkan pengembangan ponpes di Indonesia melalui program kemandirian ekonomi pesantren yang diketahui pernah ia gagas di Jawa Tengah.

"Kalau santri di daerah itu, santri-santrinya banyak yang kurang mampu. Dengan terpilihnya Ganjar-Mahfud ini bisa meningkatkan ekonomi pesantren tersebut," pungkasnya.

