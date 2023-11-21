Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Tahuna Kepulauan Sangihe

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5,2 yang mengguncang kawasan Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Gempa tersebut tercatat pada Selasa (21/11/2023) pukul 02.28 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 245 Kilo Meter (Km) dari Barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 18 KM.

"#Gempa Mag:5.2, 21-Nov-2023 02:28:22WIB, Lok:5.79LU, 125.14BT (245 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:18 Km #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Selasa (21/11/2023).