Momen Ganjar Disambut Meriah Tokoh Adat hingga Masyarakat di Jayapura





JAYAPURA - Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo mendapatkan sambutan antusias masyarakat hingga tokoh adat setempat ketika tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (21/11/2023).

Saat tiba, Ganjar langsung disambut oleh Keondofian, Kepala Suku, Tokoh Adat, Perempuan, Agama dan Pemuda se-Kabupaten Jayapura. Mereka sedikit meneriakan yel-yel bagi Capres berambut putih itu.

“Ganjar-Mahfud for tanah Papua, tanah Papua for Ganjar-Mahfud,” kata mereka yang ikut menyambut.

Ganjar juga disuguhkan dengan tarian penyambutan selamat datang dari sanggar tari Yonokhong Manaya, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura saat keluar Bandara.

Warga sangat antusias meminta berswafoto dengan Ganjar. Bahkan, Ganjar juga menerima sebuah pin sebagai bentuk selamat datang dari seorang anak kecil.

Mendapatkan sambutan yang meriah, Ganjar pun sangat bahagia. Dia pun melontarkan senyuman sambil mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyambutnya. “Terima kasih, terima kasih atas sambutannya,” ujar Ganjar sambil tersenyum.