3 Mobil Alami Kecelakaan Beruntun di Malang

MALANG - Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Kecelakaan beruntun sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta yang terkenal kawasan kuliner dan bisnis itu sempat mengalami kemacetan.

Kepala Unit (Kanit) Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota Ipda Isrofi menyatakan, kecelakaan terjadi pada Senin malam 20 November 2023, menjelang tengah malam atau sekitar pukul 23.30 WIB. Dimana kejadian berada di sekitar Rumah Sakit (RS) Permata Bunda, Soekarno-Hatta.

"Ada tiga mobil yang terlibat kecelakaan, yakni Pajero dengan Nopol N 1376 BJO, Toyota Avanza dengan Nopol N 1096 HU, dan Daihatsu Sigra Nopol N 1063 HF," ucap Isrofi, dikonfirmasi MPI pada Selasa pagi (21/11/2023)

Peristiwa ini disebut Isrofi, berawal dari sebuah mobil Pajero Nopol N 1376 BJO yang dikemudikan oleh Hadiwijaya (29) warga Jemur Andayani, Kelurahan Siwalankerto, Surabaya, yang melaju dari selatan ke utara.

Mobil Pajero itu kemudian menghantam bagian belakang mobil Avanza di depannya, yang dikemudikan oleh Syari (19) mahasiswi asal Subang, Jawa Barat. Laju Pajero ini tak terkendali hingga akhirnya oleng ke kanan ke lajur timur menuju lajur arah berlawanan.

"Mobil Mitsubishi Pajero l tetap melaju ke arah selatan yang selanjutnya kembali oleng ke kanan, ke arah timur hingga melewati taman pembatas tengah jalan raya, sampai memasuki lawan arus, lalu kembali terjadi kecelakaan lalulintas dengan seorang pengemudi mobil Sigra yang dikemudikan oleh Febrian (34)," ungkap dia.

Seketika mobil Pajero yang masih melaju kencang itu menghantam bagian depan mobil Sigra yang melaju dari utara ke selatan. Mobil baru bisa berhenti setelah menghantam minibus Daihatsu Sigra. Dugaan awal pengemudi Pajero kurang waspada saat melaju kencang dengan jalan sedikit menikung.