Kebakaran Melahap Ruko Elektronik di Bandung, Warga Panik

BANDUNG - Sebuah toko elektronik di kawasan Jalan Banceuy, Kota Bandung hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar dan angin membuat api sulit dijinakkan petugas pemadam kebakaran.

Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu ruangan lantai dua hingga merembet ke seluruh bangunan ruko.

Warga yang panik juga berusaha menyelamatkan barang berharganya sebelum api merambet ke ruko yang berada di sebelahnya.

Menurut Kepala Diskar PB Kota Bandung Gun Gun Sumaryana, petugas menerjunkan sepuluh unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api.

Hingga saat ini, api masih berusaha dipadamkan oleh petugas. Tidak ada korban jiwa atas kejadian kebakaran ini. Namun, kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah.

(Arief Setyadi )