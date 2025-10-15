Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Gudang Paket di Cakung Jaktim Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |19:26 WIB
Breaking News! Gudang Paket di Cakung Jaktim Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
Gudang paket di Cakung, Kebakaran (Foto: Ist)
JAKARTA – Gudang paket ekspedisi yang berada di Jalan Cakung Cilincing, Cakung, Jakarta Timur, terbakar pada Rabu malam (15/10/2025). Sebanyak 14 unit dan 70 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

“Objek yang terbakar gudang paket,” kata Command Center Gulkarmat Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Petugas damkar menerima informasi terkait kebakaran tersebut pada pukul 18.46 WIB. “Waktu tiba 18.54 WIB. Selanjutnya operasi pemadaman mulai pukul 18.55 WIB,” ujar dia.

Hingga saat ini, proses pemadaman masih berlangsung dengan mengerahkan seluruh unit dan personel yang telah dikerahkan. “Situasi merah, proses pemadaman dan upaya lokalisir area perambatan api. Pengerahan 14 unit dan 70 personel,” jelas dia.

Command Center Gulkarmat Jakarta belum merinci penyebab dan kronologi kebakaran, termasuk informasi terkait ada atau tidaknya korban dalam insiden ini.

(Arief Setyadi )

      
