DPW Partai Perindo Kaltara Gelar Konsolidasi Saksi TPS pada Pemilu 2024

USMAN Coddang , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:20 WIB
DPW Partai Perindo Kaltara Gelar Konsolidasi Saksi TPS pada Pemilu 2024
Ketua DPW Partai Perindo Kaltara Ruslan Arifin (Foto : iNews)
BULUNGAN - DPW Partai Perindo Kalimantan Utara (Kaltara) bersama pengurus DPD kabupaten dan kota menggelar rapat konsolidasi dan Bimtek saksi TPS pada Pemilu 2024.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para saksi di tempat pemungutan suara pada pemilu nanti.

Rapat konsolidasi pengurus Partai Perindo itu berlangsung Selasa 21 November 2023, sore.

Konsolidasi sekaligus Bimtek untuk saksi TPS untuk Pemilu 2024 berlangsung di Sekretariat DPW Partai Perindo Kaltara, di Jalan Katamso, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Ketua DPW Partai Perindo Kaltara Ruslan Arifin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan di pusat beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut dilakukan mengingat waktu tersisa tiga bulan menuju Pemilu 2024, sehingga tidak ada tawar-menawar dan semua kader mulai dari tingkat DPW hingga ranting harus kompak dan solid.

Kemudian, untuk bimbingan teknik atau bimtek kepada saksi yang bertugas di tempat pemungutan suara sangat perlu dilakukan karena saksi merupakan kunci untuk menjaga suara.

"Karena itu, para saksi harus memiliki kemampuan saat menjalankan tugasnya di TPS," ujar Ruslan.

