HOME NEWS NUSANTARA

Pj Bupati HSU Lepas Kafilah MTQ Korpri Tingkat Kalsel

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:37 WIB
Pj Bupati HSU Lepas Kafilah MTQ Korpri Tingkat Kalsel
Pj Bupati HSU lepas kafilah MTQ Korpri Tingkat Kalsel. (Foto: dok Pemkab HSU)
A
A
A

AMUNTAI - Pj Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Khairussalim melepas secara langsung kontingen MTQ Korpri Kabupaten HSU Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, di halaman Kantor Bupati HSU pada Senin (20/11/2023).

Dalam sambutannya, Khairussalim menyampaikan selamat serta apresiasi kepada mereka yang terpilih untuk mengikuti seleksi MTQ Korpri Tingkat Kalsel 2023 di Banjarbaru. Ia juga berpesan kepada para kafilah agar dapat memberikan penampilan yang terbaik guna meraih prestasi dan membawa nama baik Kabupaten HSU.

"MTQ ini merupakan festival keagamaan Islam di Indonesia yang diadakan dengan tujuan untuk mengagungkan Al-Quran," ucapnya.

Selain itu, tujuan dari seleksi MTQ ini tidak hanya mencari hafız dan hafızah, qori dan qoriah dikalangan ASN, namun juga dapat mengambil nilai-nilai yang ditanamkan dalam Al-Quran. Menurutnya, seiring dengan semangat mempelajari dan membumikan Al-Quran nantinya dapat membuahkan peningkatan integritas di dalam jiwa.

"Melalui pelaksanaan seleksi MTQ Korpri ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya," ujarnya.

la juga berpesan kepada para kafilah agar selama mengikuti seleksi MTQ Tingkat Provinsi Kalsel untuk menjaga kekompakan dan kerjasama serta menjaga sikap dan perbuatan selama berada di Kota Banjarbaru, baik berinteraksi dengan sesama peserta maupun berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.

"Semoga keberhasilan Kafilah MTQ HSU akan menjadi inspirasi kita semua," ucapnya.

(Agustina Wulandari )

      
