HOME NEWS NEWS

Beredar Hoaks Daftar Reshuffle Kabinet Jokowi, Partai Perindo Imbau Masyarakat Tak Terpancing

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |14:31 WIB
Beredar Hoaks Daftar Reshuffle Kabinet Jokowi, Partai Perindo Imbau Masyarakat Tak Terpancing
Aiman Witjaksono/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Juru Bicara DPP Partai Perindo, Aiman Witjaksono menanggapi beredarnya daftar reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno.

Menurut Aiman, beredarnya daftar reshuffle tersebut sudah terlihat janggal sedari awal.

"Sejak awal saya melihat edaran tersebut, saya sudah menduga bahwa itu adalah hoaks. Dan benar saja pihak istana, ya, Pak Pratikno, sudah mengatakan bahwa itu tidak benar alias hoaks yang disebar itu tidak benar," kata Aiman kepada wartawan, Jumat (24/11/2023).

Aiman, yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 itu, mengungkapkan sejumlah nama yang tercantum dalam reshuffle kabinet tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Justru, menurutnya, orang-orang tersebutlah yang menjadi garda terdepan Presiden Jokowi dalam pembangunan dan menjaga stabilitas keamanan negara selama satu periode terakhir.

"Dan saya tidak yakin bahwa dengan hanya kepentingan politik sesaat lalu mereka yang berjasa ini kemudian akan tiba-tiba diganti semua, itu bukan tipe Pak Jokowi," terang Aiman.

Oleh karena itu, Aiman mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dan selalu memverifikasi setiap pemberitaan yang dianggap janggal, terlebih yang berkaitan dengan istana.

"Jadi saya melihat bahwa hal-hal ini banyak sekali akan ada berita yang tidak benar yang muncul berseliweran tinggal bagaimana kita memfilter menyaringnya, untuk kemudian kita pertama kali melogikakan apakah mungkin," pungkasnya.

