HOME NEWS NEWS

Survei LSN: Elektabilitas Partai Perindo 4,2% Tembus 10 Besar Parpol Peserta Pemilu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:39 WIB
Survei LSN: Elektabilitas Partai Perindo 4,2% Tembus 10 Besar Parpol Peserta Pemilu
Survei LSN (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Nasional (LSN) mencatat elektabilitas 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Hasilnya, partai Perindo berhasil tembus dalam 10 besar dimana elektabilitasnya mencapai 4,2 persen.

Partai Perindo berada di urutan kesembilan dengan elektabilitas 4,2 persen. Perindo mengungguli Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berada di posisi ke-10 dengan elektabilitas 3,3 persen.

“Untuk partai non parlemen nampaknya hanya partai Perindo dan PSI yang berpeluang lolos ke Senayan,” kata Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry, dikutip Sabtu (25/11/2023).

Partai Perindo yang terpaut tipis sebesar 0,1 persen dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berada di peringkat delapan dengan elektabilitas 4,3 persen. Sementara pada peringkat tujuh ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapatkan elektabilitas 7,4 persen.

Telusuri berita news lainnya
