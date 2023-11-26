Warga Toraja : Ganjar Terbaik untuk Memimpin Indonesia

TORAJA - Berbagai teriakan kemenangan menyambut Calon Presiden Ganjar Pranowo saat tiba di Toraja Airport, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (25/11/2023).

Teriakan tersebut digemakan oleh ribuan warga dan tokoh masyarakat Tana Toraja yang antusias dengan kehadiran Ganjar di tanah Raja-Raja Surga tersebut.

Berbagai lapisan masyarakat mulai dari gen z, milenial, hingga orang tua menggemakan teriakan itu sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang.

“Ganjar Menang! Hidup Presiden ku! Hidup Presiden ku! Hidup Presiden ku! Ganjar Presiden ku!” teriak ribuan masyarakat Tana Toraja yang gegap gempita menyambut kehadiran Ganjar.

Tak sedikit di antara mereka yang berebut salam atau sekadar swafoto bersama mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode dan Anggota DPR RI itu.

Salah satu Tokoh Masyarakat Tana Toraja, Simon Sura mengatakan, masyarakat sangat bahagia didatangi Ganjar Pranowo yang disebut sebagai pemimpin terbaik untuk NKRI.

Menurut Simon, jejak kepemimpinan positif Ganjar sudah terlihat selama menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode. Kompetensi dan kemampuan memimpinnya pun sudah terbukti.

“Karena kami menilai Pak Ganjar adalah yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Pak Ganjar ini saya lihat dalam tugasnya sebagai gubernur sudah dua periode selalu mendapat penghargaan. Jadi kalau kita mengatakan orang baik, ya kita pilih orang baik,” imbuhnya.