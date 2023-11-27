Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Balon Gas Meledak saat Peringatan Hari Guru Nasional, Dipicu Korek Api

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |07:13 WIB
4 Fakta Balon Gas Meledak saat Peringatan Hari Guru Nasional, Dipicu Korek Api
Balon gas meledak di Bekasi/Foto: Tangkapan Layar
A
A
A

BEKASI - Peristiwa mengehbihkan terjadi dalam peringan Hari Guru Nasional di Kota Bekasi. Pasalnya, pada peringatan tahunan itu, sebuah insiden ledakan terjadi.

Sebagaimana viral di sosial media, terlihat bahwa balon gas meledak di perngatan Hari guru Nasional di SDN 01 Cimuning, Jalan Raya Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada, Sabtu (25/11/2023).

 BACA JUGA:

Berikut fakta-faktanya:

1. Balon gas meledak

Sebuah video yang menunjukan balon gas meledak saat peringatan Hari Guru di SDN 01 Cimuning, Jalan Raya Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada, Sabtu (25/11/2023).

Dalam video yang beredar tampak bahwa balon gas tiba-tiba meledak dan memercikkan api. Ledakan ini pun menyambar beberapa orang di sekitar.

 BACA JUGA:

2. 10 orang terluka

Akibat peristiwa tersebut, 10 orang terluka. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 10.00 WIB tadi pagi.

“Ledakan tersebut mengenai korban sebanyak 8 orang luka ringan dan 2 orang luka sedang,” kata Warsim dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Halaman:
1 2
      
