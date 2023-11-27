Breaking News! Gempa M4,7 Landa Malang, Guncangan Terasa di Banyuwangi hingga Gunungkidul

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,7 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim), Senin 27 November 2023, pukul 15.19 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 84 km tenggara Kabupaten Malang pada koordinat 8.86 Lintang Selatan – 112.81 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.7, 27-Nov-23 15:19:01 WIB, Lok:8.86 LS, 112.81 BT (Pusat gempa berada di laut 84 km Tenggara Kab. Malang), Kedlmn:109 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.