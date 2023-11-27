Kendaraan Pengangkut Gas Meledak di Cibadak, Ruas Jalan Sukabumi Bogor Ditutup Sementara

SUKABUMI - Sebuah truk diduga mengangkut gas meledak di ruas jalan Sukabumi Bogor, tepatnya Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin (27/11/2023).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kendaraan bernomor polisi B9496SYX seketika meledak hingga terdengar keras hingga beberapa meter. Bahkan rumah makan yang berada di sekitar kejadian mengalami kerusakan akibat getaran ledakan tersebut.

Putri Rahayu penjaga warung makan mengaku kaget dengan ledakan itu. Dirinya seketika berlari ke dalam lantaran kaca warung makannya langsung pecah.

"Pertama lagi duduk tiba-tiba ada ledakan, dari mobil itu (sambil menujuk ke kendaraan truk), katanya bawa gas. Kalau badan tidak kenapa napa cuma kaca warung pecah," kata Putri Rahayu.

Pantauan di lapangan, polisi beserta kendaraan pemadam melakukan penutupan sementara.