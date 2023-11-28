Videotron Ganjar-Mahfud Menarik Perhatian, Pakar Komunikasi Politik: Inovatif dan Atraktif

SURABAYA - Pakar komunikasi politik Unair, Suko Widodo mengatakan, model kampanye yang dilakukan Ganjar Mahfud memasang foto di LED adalah sesuatu yang baru. Selama ini yang dilakikan hanya foto di papan kayu, baliho di pohon dan media media kampanye mainstream lain.

"Saya kira yang dilakukan tim Ganjar dan Mahfud ini cukup atraktif dan inovatif," kata Suko dihubungi MPI, Selasa (28/11/2023).

Menurut Suko, semakin banyak LED dipasang di beberapa lokasi, semakin punya pengaruh kuat. "Ada istilah ubiquitas, atas serba ada atau tingkat ketersediaannya terjamin," tambahnya.

Seberapa efektifkah model kampanye ini? Doktor FISIP Unair ini menyebut, kampanye Ganjar Mahfud ini sangat efektif untuk meningkatkan awarness. Namun, sambungnya, keberhasilan dan seberapa banyak suara yang diraih dari model kampanye ini tidak bida hanya mengandalkan satu sisi saja.

"Kalau soal mendulang suara, ya tentu akan ditentukan di lapangan. Tidak bisa hanya dipengaruhi oleh inovasi dari kampanye dengan pasang foto melalui LED di sejumlah lokasi," pungkasnya.

Diketahui, memasuki masa kampanye mulai hari ini, tim Ganjar Mahfud memanfaatkan media LED untuk menyosialisasikan pasangan nomor tiga ini. Tak hanya di Surabaya, namun kampanye yang tergolong baru ini dilakukan di kota-kota besar di Indonesia.

(Awaludin)