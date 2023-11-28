Keren! Gambar Ganjar-Mahfud MD Terpampang di Lima Videotron Kota Surabaya

SURABAYA - Hari pertama masa kampanye Pilpres 2024 banyak ide kreatif disiapkan tim kreatif pasangan calon. Seperti dilakukan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kota Surabaya, Selasa (28/11/2023).

Gampar capres dan cawapres nomor 3 ini bermunculan di sedikitnya lima lokasi strategis Kota Pahlawan. Bukan seperti gampar pada umumnya, gampar pasangan ini muncul di layar LED yang cukup menyita perhatian masyarakat.

Sedikitnya ada lima lokasi videotron bergambar Ganjar-Mahfud, yaitu Jalan Wonokromo (depan Terminal Joyoboyo), Jalan Embong Malang (depan Tunjungan Plaza), Jalan Raya Bukit Darmo Boulevard, Jalan Raya Kertajaya (perempatan), dan di JPO Tunjungan Romansa (depan Tunjungan Plaza).

Pantauan di lapangan, pemasangan alat peraga kampanye (APK) ini menyita perhatian pengguna jalan. Mereka mengaku senang dengan model kampanye ini.

"Wah, ini keren sekali Pak. Tadi pas saya jalan, tiba-tiba muncul gampar pasangan Ganjar-Mahfud dengan beberapa warga," ujar Lidya, seorang warga Surabaya.

Menurutnya, tim kreatif pasangan ini punya inovasi yang keren dan selangkah lebih maju. "Keren, kreatif," ujarnya tanpa mau menjawab mau pilih siapa saat Pilpres nanti.

