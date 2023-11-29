PWJ Banyuasin Siap Menangkan Perindo di Pemilu 2024, Gelar Lomba Mancing Berhadiah Jutaan Rupiah

BANYUASIN – Persaudaraan Warga Jalur (PWJ), Banyuasin, Sumatera Selatan, menyatakan bergabung dengan Partai Perindo dan siap memenangkan Partai Perindo di Pemilu 2024

Mereka berkumpul bersama dan mendeklaraikasikan diri yang dilanjutkan dengan lomba mancing di Sungai Muaro Padang.

Sekitar 750 peserta dari berbagai perkumpulan dan perorangan yang tergabung dalam wadah organisasi persaudaraan warga jalur PWJ dan para simpatisan berkumpul bersama mendeklarasikan diri untuk memenangkan Partai Perindo dan para calon legislatif dari Partai Perindo.

Caleg DPR Prov Sumsel Partai Perindo, Aan Wiradinata mengatakan, dalam lomba mancing tersebut, peserta juga diberi kebebasan untuk memilih spot yang diinginkan, pemancing baik dari pinggir sungai maupun ke tengah sungai dengan menggunakan perahu sendiri ataupun sewa dengan radius 200 meter baik area darat maupun badan sungai yang telah ditentukan panitia.