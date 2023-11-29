Mati Lampu dan Gempa, Warga Sukabumi Diterjang Kecemasan Serentak

SUKABUMI - Kota Sukabumi mendapat cobaan ganda pada Rabu (29/11/2023) malam. Tak hanya mati lampu serentak, namun juga dilanda gempa dengan kekuatan Magnitudo 2,4. Informasi gempa disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada pukul 20.42 WIB.

Guncangan gempa ini terjadi pada koordinat 7.66 LS - 106.93 BT, sekitar 82 km Barat Daya Kota Sukabumi, Jawa Barat. Meskipun memiliki magnitudo yang relatif kecil, yaitu 2,4, namun kejadian ini menambah kecemasan warga yang sedang menghadapi kondisi tanpa listrik.

Sebelum gempa terjadi, pukul 19.43 WIB, Kota Sukabumi terperangkap dalam kegelapan total akibat mati lampu serentak. Penyebab pasti gangguan pada sistem kelistrikan belum dijelaskan secara rinci oleh pihak berwenang.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan di kalangan warga. Mati lampu dan gempa yang terjadi hampir bersamaan menciptakan situasi yang sulit, terutama di daerah yang tidak memiliki sumber cahaya alternatif selama pemadaman listrik.

Warga diimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap potensi gempa susulan. Meskipun gempa dengan M2,4 umumnya tidak menimbulkan kerusakan signifikan, namun penting bagi warga untuk menjaga kewaspadaan.