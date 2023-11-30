Menteri Israel Tuduh Pelaku Penembakan di Yerusalem Adalah Anggota Hamas

YERUSALEM – Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengatakan kedua penembak di Yerusalem adalah anggota Hamas dan merupakan penduduk di Yerusalem Timur.

“Mereka tampaknya adalah agen Hamas, yang berbicara di sini dengan dua suara, satu suara untuk gencatan senjata dan yang kedua suara teror,” kata Gvir, yang berbicara kepada wartawan di lokasi serangan.

Ia menambahkan, serangan tersebut menunjukkan pentingnya pendistribusian senjata kepada warga sipil di Israel.

Ben Gvir secara pribadi mengawasi distribusi ribuan senapan baru kepada pemukim di Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober.

Seperti diketahui, setidaknya tiga orang tewas dan enam lainnya luka-luka setelah penembakan di Yerusalem pada Kamis (29/11/2023) .

“Para penyerang berasal dari Yerusalem timur. Mereka dipersenjatai dengan senapan M-16 dan pistol. Mereka tiba dengan mobil dan melepaskan tembakan ke arah warga sipil,” kata kepala polisi Doron Turgeman, Kamis (30/11/2023).