INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tawuran Maut di Sukabumi: 1 Orang Tewas, 10 Pelaku Ditangkap!

Ilham Nugraha , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:58 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Polisi berhasil mengamankan sepuluh pelaku yang terlibat dalam pertempuran maut di Lapangan Sepak Bola Pakuwon, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa 14 November 2023 dini hari.

Dalam insiden tersebut, M Andri alias Mamad (18) tewas akibat luka bacokan senjata tajam jenis celurit.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jupri, menjelaskan, dari sepuluh pelaku yang diamankan, tujuh di antaranya masih anak-anak. Pihak kepolisian juga berhasil menyita sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti, termasuk klewang, celurit, samurai, pedang, GF pencabut nyawa, bom molotov, stik golf, dan sepeda motor.

"Kita amankan 10 orang, 7 di antaranya anak-anak di Serang Banten. Selain para pelaku, kita juga mengamankan banyak senjata tajam sebagai barang bukti dari kejadian tersebut," ujar AKP Ali Jupri, Jumat (1/12/2023).

Bentrokan antar dua kelompok ini juga melibatkan penggunaan bom molotov, yang menjadi fokus penyelidikan. Maruly Pardede, Kapolres Sukabumi, sebelumnya menyatakan bahwa polisi sedang menyelidiki keterlibatan bom molotov dalam insiden tersebut.

"Senjata tajam yang kami amankan jenis klewang, celurit, samurai, pedang, GF pencabut nyawa, bom molotov, stik golf dan sepeda motor," tambah Ali.

Bentrokan tersebut terjadi di area Lapangan Sepak Bola Pakuwon, dini hari tanggal 14 November 2023. Andri alias Mamad tewas setelah terkena bacokan celurit di dadanya. Kedua kelompok saling berhadap-hadapan, dan selain senjata tajam, diduga ada beberapa orang yang melempar bom molotov.

(Arief Setyadi )

      
