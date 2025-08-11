Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |01:05 WIB
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
A
A
A

JAKARTA - Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Pusat menangkap tiga remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, selain menangkap para pemuda itu, polisi menemukan satu bilah celurit bergagang kayu yang tergeletak di sekitar tempat kejadian.

“Petugas berhasil mengamankan tiga remaja berikut barang bukti celurit. Meskipun senjata tajam tersebut tidak berada langsung pada mereka, namun ditemukan di sekitar lokasi kejadian,” ujar Susatyo, Minggu (10/8/2025).

Adapun, ketiga remaja tersebut berinisial AR (17), S (23), dan RA (19). Mereka merupakan warga Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran.

Setelah diamankan, ketiganya diserahkan ke Polsek Kemayoran untuk proses lebih lanjut. Polisi kemudian melakukan pendataan, tes urin, interogasi, memanggil orangtua, membuat surat pernyataan, dan memberikan pembinaan.

 

