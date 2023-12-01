Alam Ganjar Disambut Antusias Kalangan Muda dan Mahasiswa di Makassar

MAKASSAR – Kalangan anak muda dan mahasiswa serta komunitas GenZi di Makassar Sulsel menyambut antusias putra Capres Nomor 3, Ganjar Pranowo, Alam Ganjar saat hadir di Makassar, Jumat (1/12/2023).

Putra Ganjar tersebut bahkan membuat takjub kalangan anak muda dan mahasiswa yang hadir dalam diskusi dengan komunitas pendidikan. Mereka juga terlibat dalam diskusi yang membahas tentang disparitas pendidikan dan dan belum meratanya akses pendidikan dasar.

“Tadi banyak pertanyaan-pertanyaan menarik bagaimana akses pendidikan dasar itu belum merata kualitasnya dan juga disparitasnya tinggi. Terus ada beberapa yang menarik juga soal patriarki,” kata Alam Ganjar.

Sementara salah seorang mahasiswi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Nadia mengaku kagum dan salut dengan Mas Alam, karena masih muda dan smart.

“Kami kagum karena di usianya yang masih muda sudah bisa menginspirasi, dan bisa membanggakan orang tua,” tuturnya.

Senada diungkapkan mahasiswi lain, Citra. Dia menyebutkan bahwa pembawaan Mas Alam yang kalem dan supple menginspirasi kalangan muda. “Tentunya kami merasa kagum karena orangnya kalem, masih muda dan menginspirasi,” ujarnya.