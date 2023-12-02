Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

1 WNI Berhasil Dievakuasi dari Wilayah Konflik di Myanmar

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |11:57 WIB
1 WNI Berhasil Dievakuasi dari Wilayah Konflik di Myanmar
1 WNI dievakuasi dari wilayah konflik di Myanmar (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Seorang warga negara Indonesia (WNI) asal Sumatera Utara (Sumut) berinisial FK berhasil diselamatkan dari wilayah konflik di Laukkaing, Myanmar dan tiba di Medan pada 1 Desember lalu.

Menurut siaran pers Kemlu RI, berkat koordinasi intens yang dilakukan Perwakilan RI dengan Perwakilan Malaysia di Yangon dan Beijing, FK pun dapat bergabung dengan sekitar 120 WN Malaysia pada 30 November lalu untuk diberangkatkan menuju Kunming, RRT. Disana sebuah pesawat charter yang difasilitasi pemerintah Malaysia telah menunggu untuk menerbangkan mereka ke Kuala Lumpur.

Setiba di Malaysia, FK diterima oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan langsung melanjutkan perjalanan ke Medan pada pukul 10.00 dengan penerbangan komersil.

Laukkaing merupakan kota di wilayah utara Provinsi Shan, dimana banyak terdapat perusahaan perjudian online. Keberadaan FK di Laukkaing terkonfirmasi sebagai pekerja di sektor tersebut.

Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Malaysia atas bantuannya dalam memfasilitasi evakuasi 1 WNI dimaksud.

(Susi Susanti)

      
