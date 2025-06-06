Bocah Perempuan 6 Tahun Ikut Ditangkap Militer Myanmar Terkait Pembunuhan Pensiunan Jenderal

JAKARTA - Militer Myanmar menangkap seorang anak berusia enam tahun atas pembunuhan seorang pensiunan jenderal dan diplomat. Ia ditangkap sebagai bagian dari kelompok yang dicap militer sebagai teroris.

Hal ini sebagaimana dilaporkan sebuah surat kabar yang dikelola junta melaporkan pada Jumat (6/6/2025).

1. Pembunuhan Pensiunan Jenderal

Melansir Reuters, seorang pensiunan brigadir jenderal yang juga menjabat sebagai duta besar, Cho Htun Aung (68), ditembak mati di ibu kota komersial Myanmar, Yangon, pada 22 Mei. Kasus ini menjadi dalam salah satu pembunuhan paling terkenal di negara yang sedang dilanda perang saudara tersebut.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta Februari 2021. Militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Hal ini memicu protes yang meluas.

Tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat memicu pemberontakan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kumpulan tentara etnis yang mapan dan kelompok bersenjata baru telah merebut banyak wilayah dari militer yang bersenjata lengkap. Pertempuran gerilya telah meletus bahkan di daerah perkotaan seperti Yangon.

2. Bocah 6 Tahun Ikut Ditangkap

"Sebanyak 16 pelaku - 13 laki-laki dan tiga perempuan - ditangkap," surat kabar Global New Light of Myanmar melaporkan.

Dalam gambar yang menyertainya, surat kabar tersebut memuat foto anak berusia enam tahun, yang diidentifikasi sebagai putri dari tersangka pembunuh.

Wajahnya diburamkan dalam versi daring surat kabar yang dilihat oleh Reuters. Namun, wajahnya terlihat di unggahan media sosial lain yang dibuat otoritas junta.

Seorang juru bicara junta tidak menanggapi untuk dimintai komentar terkait hal ini.