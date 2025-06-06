Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bocah Perempuan 6 Tahun Ikut Ditangkap Militer Myanmar Terkait Pembunuhan Pensiunan Jenderal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |15:23 WIB
Bocah Perempuan 6 Tahun Ikut Ditangkap Militer Myanmar Terkait Pembunuhan Pensiunan Jenderal
Bocah Perempuan 6 Tahun Ikut Ditangkap Militer Myanmar Terkait Pembunuhan Pensiunan Jenderal (Ilustrasi/Dok Somoy News)
A
A
A

JAKARTA - Militer Myanmar menangkap seorang anak berusia enam tahun atas pembunuhan seorang pensiunan jenderal dan diplomat. Ia ditangkap sebagai bagian dari kelompok yang dicap militer sebagai teroris.

Hal ini sebagaimana dilaporkan sebuah surat kabar yang dikelola junta melaporkan pada Jumat (6/6/2025).

1. Pembunuhan Pensiunan Jenderal

Melansir Reuters, seorang pensiunan brigadir jenderal yang juga menjabat sebagai duta besar, Cho Htun Aung (68), ditembak mati di ibu kota komersial Myanmar, Yangon, pada 22 Mei. Kasus ini menjadi dalam salah satu pembunuhan paling terkenal di negara yang sedang dilanda perang saudara tersebut.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta Februari 2021. Militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Hal ini memicu protes yang meluas.

Tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat memicu pemberontakan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kumpulan tentara etnis yang mapan dan kelompok bersenjata baru telah merebut banyak wilayah dari militer yang bersenjata lengkap. Pertempuran gerilya telah meletus bahkan di daerah perkotaan seperti Yangon.

2. Bocah 6 Tahun Ikut Ditangkap

"Sebanyak 16 pelaku - 13 laki-laki dan tiga perempuan - ditangkap," surat kabar Global New Light of Myanmar melaporkan.

Dalam gambar yang menyertainya, surat kabar tersebut memuat foto anak berusia enam tahun, yang diidentifikasi sebagai putri dari tersangka pembunuh.

Wajahnya diburamkan dalam versi daring surat kabar yang dilihat oleh Reuters. Namun, wajahnya terlihat di unggahan media sosial lain yang dibuat otoritas junta.

Seorang juru bicara junta tidak menanggapi untuk dimintai komentar terkait hal ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142334/sugiono-Eo7e_large.jpg
Indonesia Dorong Resolusi Damai Myanmar dan di KTT ke-46 ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129227/dpr_ri-wvKp_large.jpg
DPR Desak Junta Militer Myanmar Setop Kekerasan ke Warga Tuai Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/18/3128399/gempa_myanmar-kWzB_large.jpg
Korban Tewas Akibat Gempa Myanmar Tembus 3.354 Orang, Junta Militer Batasi Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/18/3127796/gempa_myanmar-Z7Gd_large.jpg
Korban Tewas Gempa Myanmar Bertambah Jadi 2.700 Orang, Air dan Obat-obatan Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127740/dpr-XmsQ_large.jpg
Pascagempa Dahsyat, DPR Desak Junta Myanmar Setop Bom Warga Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/18/3127634/gempa_myanmar-oBHD_large.jpg
Korban Jiwa Gempa Myanmar Tembus 2.065 Orang, Masyarakat Butuh Makanan hingga Air Bersih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement