INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Soroti Debat Cawapres, Partai Perindo Minta KPU Konsisten Jalankan Aturan

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |18:26 WIB
Soroti Debat Cawapres, Partai Perindo Minta KPU Konsisten Jalankan Aturan
Koordinator Juru Bicara Partai Perindo Heri Budianto. (MPI)
JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Heri Budianto meminta KPU RI agar format baru debat Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 harus sesuai dengan ketentuan diatur dalam Undang-undang (UU) Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Ini disampaikan Heri Budianto merespons polemik debat khusus Cawapres pada Pilpres 2024 yang diubah KPU RI.

"Sehingga kami ingin KPU konsisten menjalankan aturan itu. Tidak kemudian KPU mengubah format itu, lalu kemudian melemparkan wacana ke publik dan ini menjadi perdebatan-perdebatan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Heri Budianto kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Heri Budianto -- yang juga merupakan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini mengatakan, masyarakat Indonesia butuh tontonan yang menarik dalam acara debat tersebut. Mereka ingin melihat seberapa jauh kemampuan para Capres dan Cawapresnya dalam menjawab persoalan.

"Sehingga masyarakat bisa menilai kemampuan potensi serta gagasan-gagasan Capres maupun Cawapres yang kemudian mereka nanti memberikan suara pada pencoblosan 14 Februari 2024 nanti," ujar Caleg DPR RI Dapil Bengkulu ini.

Sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2024, KPU akan mengubah format debat yang khusus hanya diikuti Cawapres seperti Pilpres 2019.

Dalam Pemilu 2024 kali ini, Cawapres turut mendampingi pasangan masing-masing saat debat Capres, begitu juga ketika debat Cawapres. Adapun perbedaannya hanya pada proporsi bicara masing-masing, tergantung agenda debat hari itu.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 tetap berlangsung 5 kali, dengan rincian tiga kali debat Capres dan dua kali debat Cawapres.

"Tetap ada debat Cawapres. UU Pemilu menentukan ada lima kali debat. Tiga kali debat Capres dan dua kali debat Cawapres," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Jumat (1/12/2023).

