HOME NEWS JABAR

Siti Atikoh Buka Suara saat Ganjar Pranowo Diserang Hoaks

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:21 WIB
Siti Atikoh Buka Suara saat Ganjar Pranowo Diserang Hoaks
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Pesta politik semakin dekat. Berita bohong atau hoaks mulai bertebaran. Salah satunya kabar tentang pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar-Mahfud yang disebut tidak akan lanjutkan program kerakyatan Jokowi.

Sebuah kebohongan tentu tidak boleh didiamkan dan berkembang. Untuk itu, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh langsung buka suara untuk membela suami tercinta. Hal ini dilakukan kala dirinya mulai melakukan kampanye pertama kali di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Banyak isu dan semacam fitnah beredar. Pertama kalau Paslon Ganjar-Mahfud jadi, sembako murah ditiadakan. Tidak. Pasti akan dilanjutkan dan justru diimprove,” kata Siti Atikoh saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus partai politik pengusung Ganjar-Mahfud di Cianjur, Jawa Barat, Senin (4/12/2023).

“Lalu kedua, beasiswa bagi anak justru akan bertambah. Termasuk keberpihakan pada pesantren dan guru ngaji, guru agama apapun. Itu semua sudah diterapkan di Jateng,” lanjutnya.

