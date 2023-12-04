Alam Ganjar Makan Siang Sambil Dengar Curhatan Pengusaha Milenial Makassar

MAKASSAR-Putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar melakukan pertemuan dengan Pengusaha Muda Makassar di salah satu restoran di Citra Land Losari Makassar, Sunset Quay, Jalan Metro Tj. Bunga, Senin (4/12/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Alam menggunakan kemeja berwarna putih duduk semeja dengan pengusaha muda dari Makassar. Dia pun melakukan diskusi terkait bagaimana cara merintis bisnis di usia muda.

"Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ada curhatan,"kata Alam Ganjar di lokasi.

Diketahui, pengusaha muda tersebut memiliki berbagai bisnis mulai dari usaha kuliner, skincare, hingga kedai kopi. Salah satu pengusaha muda asal Makassar, Meirayni Fauziah (28) menceritakan pengalamannya terkait jatuh bangunnya dalam membuka Coffee Shop bersama teman dekatnya.

"Teman saya join coffee shop, terus pecah kongsi jadi pindah haluan. Akhirnya kami coba bisnis yang lain tapi lukanya masih ada,"ucap Mei.

Dia pun mengakui bahwa kesalahan adalah tidak melakukan perjanjian kerja sama sejak awal dengan teman dekatnya. "Ada tim bermasalah, kebetulan sama teman deket, suruh tanda tangan, tapi katanya ga usah kan kita kaya saudara,"ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Alam Ganjar menjelaskan pentingnya sebuah perjanjian kerja sama sebelum melakukan usaha bersama seseorang.