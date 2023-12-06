Gelar Bazar Murah, Hary Tanoe Tegaskan Tekat Hilangkan Kesenjangan Sosial

TANGERANG – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengemukakan bahwa Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu memiliki beberapa program yang fokus pada pemberdayaan UMKM. HT mengemukakan keinginannya untuk mengecilkan kesenjangan sosial yang saat ini terjadi di Indonesia.

"Sadar atau tidak, tingkat kesenjangan sosial di Indonesia itu tinggi sekali. Makanya Perindo berupa untuk menghilangkan itu, caranya apa dengan mensejahterakan rakyat Indonesia, membuat rakyat miskin naik kelas," ucap HT.

BACA JUGA: Partai Perindo Dorong Terwujudnya Indonesia Emas 2045

Hal itu disampaikan HT saat menghadiri bazar sembako murah dan pengobatan gratis di RT 04 RW 03, kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (5/12/2023).

Caleg DPR RI Dapil Banten III juga berpendapat bahwa Partai Perindo hadir untuk menjaga keutuhan NKRI bersama partai lain. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat Indonesia pun harus diwujudkan dengan persamaan hak sehingga tidak ada kesenjangan sosial.