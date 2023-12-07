Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Pancoran Mas Doakan Caleg Perindo Rere Tati Sukses di Pileg 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:15 WIB
Warga Pancoran Mas Doakan Caleg Perindo Rere Tati Sukses di Pileg 2024
Caleg Perindo Rere Tati Hardina. (Foto: Refi Sandi)
DEPOK - Caleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina kembali blusukan door to door ke permukiman padat penduduk di RT 4 RW 11, Pancoran Mas, Kota Depok pada Kamis (7/12/2023). Ia turut membagikan Alat Praga Kampanye (APK) dan mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Partai Perindo dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Salah satu emak-emak bernama Enah (60) mengucapkan terima kasih kepada Rere Tati dan mendoakan agar sukses menang serta mewakili Pancoran Mas di kursi DPRD Kota Depok.

"Terima kasih bu Rere, ke depannya supaya sukses duduk di kursi dewan mewakili Pancoran Mas. Harapannya supaya bisa mewujudkan masyarakat sejahtera," kata Enah.

Sementara itu, Koordinator RW Tim Pemenangan Rere Tati, Wahyu Permana mengatakan bahwa warga RW 11 khususnya di RT 4 sangat antusias dengan kehadiran Caleg Partai Perindo dengan nomor urut 1 tersebut. Menurutnya sosok Caleg muda Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu membuktikan di wilayahnya.

"Warga sangat antusias karena Bu Rere ini peduli dengan warga disini," ucap Wahyu.

Wahyu berharap jika Caleg Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu terpilih dapat terus berlanjut dan berkesinambungan perihal serapan aspirasi warga.

"Mudah mudahan jika nanti Bu Rere terpilih komunikasi dan aspirasi dari kita bisa berlanjut dan berkesinambungan. Agar beliau bisa menjadi pemerhati di wilayah kami ini," ujarnya.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Rere blusukan dipantau dari anggota Bawaslu Kota Depok dan jajaran Bhabinkamtibmas Polsek Pancoran Mas. Terlihat Caleg dengan nomor urut 1 itu mendatangi satu per satu rumah warga bertegur sapa dan menyerap aspirasi.

"Kami dari Partai Perindo kembali lagi nih door to door di Kp Jemblongan RT 4 RW 11, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok," kata Rere kepada wartawan dilokasi.

"Kegiatannya kita blusukan door to door lagi sekaligus membagikan alat praga kampanye (APK) dan sosialisasi pasangan GAMA (Ganjar-Mahfud)," tambahnya.

Rere Caleg muda Partai Perindo yang dikenal modern yang peduli rakyat kecil itu menyebut sebagai bukti nyata dengan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

