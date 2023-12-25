Mobil Caleg di Merangin Diduga Dibakar OTK, Polisi Selidiki

MERANGIN - Mendapat informasi adanya dugaan kriminalitas Calon Legislatif dari Partai PPP Dapil III Pamenang, Deni Ramadani, warga Desa Tambang Emas, Pamenang Selatan, Merangin, Jambi, Senin (25/12/2023), unit Reskrim Polsek Pamenang dan Satreskrim Polres Merangin turun ke lokasi kejadian.

Kasat Reskrim Polres Merangin Iptu Mulyono mengatakan jika saat ini pihaknya belum bisa secepatnya menyimpulkan jika telah terjadi pembakaran mobil dirumah salah satu calon legislatif.

"Ya kita langsung cek tempat kejadian perkara, beberapa barang bukti kita amankan untuk penyelidikan. Sambil menunggu korban membuat laporan ke polsek atau polres. Dan kita belum bisa menyimpulkan jika ini peristiwa kriminal, bisa ini juga konslet pada mobil korban," jelas Mulyono Senin (25/12/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan jika pihaknya juga akan memeriksa saksi-saksi terkait kejadian tersebut.

"Kita akan minta keterangan saksi, mulai dari korban pulang dari Bangko hingga dari keterangan korban jika di dalam mobil terdapat uang senilai Rp30 juta tersebut," jelasnya lagi.

Kejadian dialami korban bermula saat korban pulang ke rumah sekitar pukul 11.10 WIB, dan saat itu sedang ada pemadaman listrik sehingga rumah korban dalam keadaan gelap, bahkan korban saat itu duduk di teras rumah hingga pukul 00.10 WIB dan memarkir mobil pikapnya di teras rumahnya.